Kusari – Lila: Serbia e Millosheviqit po funksionon ende me Vuçiqin ne krye të saj Shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari – Lila, ka thënë se sulmet me bombë ndaj KKZ-së në veri, tregojnë se cak janë institucionet e shtetit të Kosovës dhe qytetarët serbë që duan të jetojnë në dhe me shtetin e Kosovës. “Synimi për terror nga ana e Serbisë ndaj Kosovës nuk është ndalë…