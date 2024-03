Kusari-Lila: Më 7 mars do ketë seancë solemne për nderë të Epopesë së UÇK-së Shefja e deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lila, tha se të martën do të mbahet seancë solemne për nderë të Epopesë së UÇK-së. Ndërsa të enjten nga ora 10:00, do të mbahet seanca plenare. Pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë, Kusari-Lila tha se në rend dite janë pika të papërfunduara nga seancat e kaluara. “Nga…