Kusari-Lila: Jam takuar me Sllavko Simiqin 6-7 herë Mimoza Kusari-Lila në RTV Dukagjini thotë se me Simiqin ka pasur komunikime publike për shkak të disa koordinimeve që lidhen me interesat e komunitetit. “Ka qenë e domosdoshme që për disa ligje siç janë ligji për festat fetare të jenë prezentë edhe ta. Për dy vite me Sllavko Simiçin jam takuar 6-7 herë. Emri i…