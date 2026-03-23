Kusari-Lila: Heqja e akcizës dhe lirimi i TVSh-së për derivate nuk mund të realizohen

Rritja e çmimit të naftës ka shqetësuar tejmase qytetarët e Kosovës. Derisa sot shefi i Grupit Parlamentar të AAK-së Besnik Tahiri, ka dorëzuar kërkesë në Ministrinë e Tregtisë për marrjen e masave urgjente për përballimin e situatës ekonomike në vend pas rritjes së shpejt të çmimit të karburanteve. Në këtë kërkesë sugjerohen katër masa urgjente…

Lajme

23/03/2026 16:32

Rritja e çmimit të naftës ka shqetësuar tejmase qytetarët e Kosovës.

Derisa sot shefi i Grupit Parlamentar të AAK-së Besnik Tahiri, ka dorëzuar kërkesë në Ministrinë e Tregtisë për marrjen e masave urgjente për përballimin e situatës ekonomike në vend pas rritjes së shpejt të çmimit të karburanteve.

Në këtë kërkesë sugjerohen katër masa urgjente që sipas tyre duhet t’i marrë Qeveria e Kosovës për të evituar pasojat ekonomike si rrjedhojë e shtrenjtimit të derivateve.

E për këtë sot u deklarua edhe Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila.

Në një konferencë, ajo u shpreh se heqja TVSH-së dhe as heqja e përkohshme e akcizës nuk mund të ndodhin.

Kusari-Lila theksoi se po mundohen që çmimet mos të rriten edhe më shumë, derisa e para e MINTI-t shtoi se ulje mund të ketë nëse kjo ndodh edhe në tregjet ndërkombëtare.

I pari i deputetëve të AAK-së dje ka kritikuar ashpër qeverinë për pasivitetin lidhur me rritjen e çmimeve të derivateve.

