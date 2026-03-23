Kusari-Lila: Heqja e akcizës dhe lirimi i TVSh-së për derivate nuk mund të realizohen
Rritja e çmimit të naftës ka shqetësuar tejmase qytetarët e Kosovës. Derisa sot shefi i Grupit Parlamentar të AAK-së Besnik Tahiri, ka dorëzuar kërkesë në Ministrinë e Tregtisë për marrjen e masave urgjente për përballimin e situatës ekonomike në vend pas rritjes së shpejt të çmimit të karburanteve. Në këtë kërkesë sugjerohen katër masa urgjente…
Në këtë kërkesë sugjerohen katër masa urgjente që sipas tyre duhet t’i marrë Qeveria e Kosovës për të evituar pasojat ekonomike si rrjedhojë e shtrenjtimit të derivateve.
E për këtë sot u deklarua edhe Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila.
Në një konferencë, ajo u shpreh se heqja TVSH-së dhe as heqja e përkohshme e akcizës nuk mund të ndodhin.
Kusari-Lila theksoi se po mundohen që çmimet mos të rriten edhe më shumë, derisa e para e MINTI-t shtoi se ulje mund të ketë nëse kjo ndodh edhe në tregjet ndërkombëtare.
I pari i deputetëve të AAK-së dje ka kritikuar ashpër qeverinë për pasivitetin lidhur me rritjen e çmimeve të derivateve.