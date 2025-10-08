Kusari-Lila: Gjykata Kushtetuese nuk mund ta imponojë vullnetin politik
Kryetarja e Alternativës, njëherësh deputete e Grupit Parlamentar të Vetëvendosjes, Mimoza Kusari-Lila, ka deklaruar se do ta zbatojnë vendimin e Gjykatës Kushtetuese, e cila ka konstatuar se Kuvendi nuk është konstituuar ende pa zgjedhjen edhe të një nënkryetari nga komuniteti serb.
Megjithatë, Kusari në rtv21, shtoi se Gjykata i jep vlerësimet e saj në aspektin juridik-ligjor, por nuk mund të ndikojë në vendimet politike. Ajo tha se deputetët e LVV-së nuk e votojnë asnjë deputetë të Listës Serbe për nënkryetar të Kuvendit.
“Mbetet të shihet aktgjykimi final, por si gjithmonë kemi pranuar vendimet e Gjykatës. Kemi zbatuar njëjtë edhe deri tani në dy aktgjykimet paraprake, por që Gjykata e jep vlerësimin e vet në aspektin juridik dhe ligjor, ne marrim vendimet politike. Gjykata mund të vlerësojë procesin e votimit në aspektin ligjor, por nuk mund të imponoj vullnetin politik dhe kjo mbetet e pandryshuar prej momentit kur është bërë publike se Kuvendi nuk është konstituuar”, tha ajo.