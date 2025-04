Kusari-Lila del në emër të VV-së të thur lavde për Albulena Haxhiun, thotë se ka 30 mijë vota më shumë se Krasniqi e tri herë para Hardinajt

Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e koalicion VV-Alternativa, Mimoza Kusari-Lila është deklaruar në lidhje me dështimin e sotëm të seancës konstituive.

Kusari-Lila deklaroi se ka qëndrim të njëjtë thuajse me ato që tha Hekuran Murati i Vetëvendosjes.

“Qëndrim i njëjtë në të gjitha ato që tha Murati. Ju falënderoj për durimin dhe përcjelljen e seancës konstitive.Në këtë moment tepër të rëndësishëm për vendin dhe formimin e institucioneve. Jam para jush që vetëm një hap tutej të shtyjë deh deklaroj se lehtësia me të cilën po gjykohet dhe vlerësohet mundësia e ndërrimit të kandidates nga grupi parlamentar i VV-së është tërësisht i papranueshëm për ne”,tha Kusari-Lila, transmeton lajmi.net.

Kusar-Lila thuri fjalë e lëvdata për Haxhiun duke thënë se është deputetja më e votuar.

“Të gjithë ata që po e kritikojnë Haxhiun ju kujtoj se është gruaja më e votuar në zgjedhjet parlamentare me 125 mijë vota, apo tri herë më shumë vota se Haradinaj, apo dy herë më shumë se i tërë grupi i AAK-së, Nisma, grupi koncervativ që kanë qenë bashkë.Pesha politike e legjitimiteti për të qenë kryetare e Kuvendit është i pakrahasueshme. Haxhiu është 30 mijë vota para Memli Krasniqit, pra mos të marrim aq lehtësisht ndryshimin e një propozimi e gjithashtu vlerësimin e punës dhe aktivitetit të saj politik në mënyrat më brutale të mundshme”, shtoi ajo.

Përpos kësaj ajo tha se “Ka qenë mbi 11 vite deputete e opozitës. Pra ka qenë opozitare e si opozitare e ka treguar përkushtimin e betejën e vazhdueshme për kauzat që ajo dhe VV-ja i kanë përfaqësu”.

“Nëse do të ndryshonte qëndrimi i subjekteve politike për tu ulur e për të biseduar me kreun e VV-ë për konstituimin e kuvendit, me propozimin që ne kemi paraqitur po, por në rast se fillohet me kërkesa e propozime që lehtësisht po merren si të mirëqena se mund të ndryshohet kandidatja e VV-së atëherë jo”.

Kusari Lila u bëri thirrje deputetëve për të votuar ndërsa kur u pyet se pse deklaronin se i kanë 61 vota, e pse s’po i përdorin të njëjtat në këtë votim- thjeshtë tha se votimet janë të ndara.

“U bëj thirrje deputetëve të zgjedhur që të vendosin për ecje të mirëfilltë e përmbajtjesore për mandatet e tyre e konstituim të kuvendit e më pas tek votimi i qeverisë. Votimet janë të ndara”.

E nga partitë e tjera politike në vend vazhdojnë që kategorikisht të kundërshtojnë votimin e Albulena Haxhiut duke mos e përkrahur emrin e saj. Në disa raste Haxhiut i është përkujtuar edhe fakti i hedhjes së gazit lotsjellës në Kuvendin e Kosovës derisa ishte në opozitë./Lajmi.net/