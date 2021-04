Mimioza Kusarli -Lila u.d e kryetares së Grupit Parlamnetar të VV-së, ka thënë se arsye ja e vonesës së fillimi të seancës për zgjedhjen e presidenit ka qenë pritja e disa deputetëve.

Ajo ka thënë se beson që në sallë do të jenë 80 deputetë që votojnë

“Kemi qenë në pritje të disa deputetëve që nuk kanë qenë brenda Prishtinës. Besoj që do ta zgjedhim presidentit dhe vendi të shkoj drejt normalitetit. Besoj që do të jenë 80 deputet që do të votojnë”, tha ajo. /Lajmi.net/