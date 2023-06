Kusari – Lila: Asociacioni veç sipas Kushtetutës

Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lila, në një prononcim për Ekonomia Online ka thënë se për formimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe, nuk mund të vije asgjë në konsideratë përveç ky mekanizëm duhet të bazohet në Kushtetutën e vendit.

Sipas saj, formimi i Asociacionit i bazuar në Kushtetutë është garantuar edhe me letrën e dërguar në vitin 2015, nga ish-shefja për Politikë të Jashtme dhe të Sigurisë së BE-së, Federica Mogherini si dhe nga ShBA-ja.

“Është thënë shumë herë janë parime të pa ndryshuara për pozitën, por besoj edhe për të gjithë në Kosovë, mbi se çfarë duhet që të bazohet një statut i asociacionit dhe është në të gjitha argumente të cilat lidhen me vendimin e Gjykatës Kushtetuese me letrën e Mogherinit, me mendimin dhe rikonfirmim e kritereve nga ShBA-të. Asgjë tjetër nuk mund të vije as në konsiderim njëjtë sikur se nuk ka ardhur edhe propozimi i ekipit menaxhues, i cili u shkarkua”, tha ajo.

Kusari-Lila ka shtuar se marrëveshjet e arritura më Serbinë, e që sipas saj, kanë peshë më të madhe nuk janë duke u zbatuar nga shteti serb.

Ajo përmendi marrëveshjen për energjinë, që sipas saj, Kosovës po i kushton me miliona euro, ku bëri thirrje që zbatimi të fillojë sa më shpejt në mënyrë që të ketë normalizimi me furnizim dhe me faturim në veri të vendit.

“Gjithashtu është edhe një situatë në të cilën marrëveshjet të tjera kanë peshë tepër të rëndësishme edhe për ne si shtet edhe për qytetarët e Republikës të cilat nuk po zbatohen dhe për të cilat Serbia ka përgjegjësi të madhe. Shumë herë dhe në plotë raste përmend marrëveshjen me energjinë, e cila po i kushton shtetit me miliona euro dhe asgjë më pak rëndësishme nuk është fillimi i zbatimit të kësaj marrëveshje dhe normalizimi me furnizim natyrisht edhe me faturim në veri se sa çështjet tjera”.

“Qytetarët e Republikës duhet të trajtohen njëjtë duhet t’i mbajnë obligimet dhe përgjegjësit që i kanë ndaj shtetit por edhe ndaj shpenzimeve që i bëjnë,” tha ajo.