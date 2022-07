Kusari i thotë Petkoviq: Jemi gati për marrëveshje me njohje reciproke, na tregoni kur të jeni ju gati

Kusari-Lila në reagimin e saj në Twitter është shprehur se Kosova është e gatshme për marrëveshje me njohje reciproke siç ka kërkuar kancelari gjerman dhe Parlamenti Evropian, shkruan lajmi.net.

Madje, Kusari-Lila i ka thënë Petkoviqit që të lajmërohet kur kur Serbia është e gatshme për një marrëveshje të tillë.

“Kur të jeni gati, Petar Petkoviq, për një marrëveshje të bazuar në NJOHJE RECIPROKE, siç iu është thënë edhe nga kancelari gjerman dhe siç është kërkuar nga Parlamenti Evropian, na tregoni, ne jemi gati”, shprehet Kusari-Lila.

When you’re ready @PetkovicPetar for an agreement based on MUTUAL RECOGNITION, as you were told by @Bundeskanzler and were requested by the @Europarl_EN let us know, we are ready!

