Kusari alarmon për cenzurën në RTK: Redaktorët që e ngritën zërin për paga dhe e sfiduan pushtetin, janë larguar nga prezantimi i lajmeve
Juristja e medias, Flutura Kusari, ka alarmuar për një censurë të frikshme në RTK. Ajo ka thënë se redaktoret që e kanë ngritur zërin për çështjen e pagave, dhe ata që kanë sfiduar pushtetin, janë larguar nga prezantimi. Postimi: Nivel i ri i cenzurës në RTK, nivel i frikshëm Ju njoftoj me një zhvillim tejet…
Lajme
Juristja e medias, Flutura Kusari, ka alarmuar për një censurë të frikshme në RTK.
Ajo ka thënë se redaktoret që e kanë ngritur zërin për çështjen e pagave, dhe ata që kanë sfiduar pushtetin, janë larguar nga prezantimi.
Postimi:
Nivel i ri i cenzurës në RTK, nivel i frikshëm
Ju njoftoj me një zhvillim tejet shqetësues: cenzurë alla Orbaneske në RTK
Sot, bashkë me paga, redaktoret të cilat e kanë ngritur zërin publikisht dhe i kanë kërku pagat, në mënyrë flagrante dhe arbitrare, pa asnjë vlerësim, pa i konsultuar, përmes një urdhëri të shpërndarë në orën 16.00 ne email, është urdhëru largimi i tyre nga prezantimet e lajmeve nga shtatori. Arsyeja tjetër është se këta moderatorë e kanë sfidu pushtetin në intervista duke iu bë pyetje me interes të përgjithshme e jo duke i përkëdhelë.
Pra, ne publiku nuk do t’i shohim fytyrat e moderatoreve të lajmeve të ores 17.00 dhe 23.00 si dënim për pavarësinë e tyre redaktoriale.
Kjo është cenzurë me motive të pastra politike.
Është vikend, kështu që këtë teme duhet me e ndjeke fuqishëm nga e hëna derisa cenzura të dokumentohet me evidencë. Evidenca ekziston, ashtu siç ekziston lidhja kauzale e pasojave që do të bartin redaktorët për shkak të qëndrimeve të tyre publike.
Urdhëri politik cenzurues iu ka dërgu me email, të premten në ora 16.00, që me u siguru me iu shkatërru vikendin punëtorëve të cilët kanë gati një muaj që s’janë pagu.
Unë do t’i monitoroj lajmet e orës 17.00 dhe 23.00 çdo ditë dhe do t’a evidentoj dhe dokumentoj cenzurën këtu në Facebook.