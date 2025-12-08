Kurtit s’i bëhet vonë, fut në listën kandiduese edhe njerëz me aktakuza- Rozeta Hajdari merr numrin 21
Lajme
Në listën e Lëvizjes Vetëvendosje për zgjedhjet e jashtëzakonshëm të 28 dhjetorit nuk është se pati shumë ndryshime.
Më tepër ndryshime ndoshta pati në emër që futën në Listën Lista Guxo, e Alternativa.
Por ajo çfarë bien ë sy është fakti se Kurti futi brenda listës edhe njerëz me aktakuza tanimë të ngritura.
Bëhet fjalë për ministren në detyrë, Rozeta Hajdari.
Edhe pse asaj iu është ngritur aktakuza për keqpërdorim të detyrës zyrtare në lidhje me rastin e njohur si “Rezervat Shtetërorë”, Kurti ia la madje numrin 21 të Vetëvendosjes./Lajmi.net/