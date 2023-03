Kurtit i shkon një kërkesë nga Lugina e Preshevës para takimit me Vuçiqin

Koordinator i Qendrës për Demokraci dhe Arsim – Lugina në Bujanoc, Agon Islami beson që është momenti i fundit që çështja e shqiptarëve të Luginës së Preshevës të trajtohet në kuadër të dialogut Kosovë-Serbë. Islami marrëveshjen e diskutuar në mes palës kosovare dhe serbe në takimin e fundit në Bruksel e konsideron si bazë të mirë për arritjen e marrëveshjes finale.

Islami për KosovaPress nënvizoi se serbët në Kosovës nuk duhet të gëzojnë të drejta ekskluzive, derisa shqiptarët në Luginë të Preshevës nuk i gëzojnë as të drejtat elementare.

“Baza e marrëveshjes duhet të jetë plani franko-gjerman dhe është shumë e mirë dhe shumë e qëlluar që edhe qeveria e kryeministri Kurti e ka pranuar një gjë të tillë megjithatë nuk duhet të harrojë edhe shqiptarët e Luginës së Preshevës për reciprocitet apo asimetri, të kërkojë të drejta të barabarta për shqiptarët e Luginës krahas serbëve në veri të Kosovës. Vlerësoj që nuk duhet të ketë pakicë e veçuar me të drejta ekskluzive derisa pakica tjetër nuk i gëzon as të drejtat elementare… Është momenti i fundit që çështja e Luginës së Preshevës të trajtohet seriozisht për shkak se pas disa viteve Luginë nuk do të kemi nëse vazhdon ky trend i ikjes dhe është shumë e rëndësishme të bisedohet për ne njëjtë sikur po bisedohet për serbët e Kosovës në Bruksel”, shprehet Islami.

Agon Islami shprehet se në dialogun Kosovë-Serbi është e nevojshme të kenë përfaqësues edhe nga Lugina e Preshevës.

Megjithatë, ai pret që çështja e shqiptarëve në atë pjesë të Serbisë do të trajtohet në Bruksel.

“Është e nevojshme shumë, por mos të harrojmë që kryeministri Kurti ka një këshilltare nga Lugina e Preshevës e cila është vazhdimisht me atë së paku për trajtimin e problemeve të Luginës së Preshevës dhe kjo është një arsye edhe më e madhe që besojmë që çështja e Luginës së Preshevës të trajtohet në kuadër të dialogut në Bruksel për shkak se siç e potencova është fundi i pritjes…. Është shumë e rëndësishme që çështja e Luginës së Preshevës sa më parë të hapet në Bruksel”, theksoi ai.

Si problem thelbësor që po ballafaqohen shqiptarët që jetojnë në Luginë, koordinatori i Qendrës për Demokraci dhe Arsim – Lugina në Bujanoc, Agon Islami e konsideroi pasivizimin e adresave.

Ai tha se kjo dukuri është e shprehur sidomos në komunën e Medvegjes.

“Besohet ka një numër, sidomos në komunën e Medvegjës, pasivizimi i adresës është shumë i theksuar gjë që ua ka pamundësuar edhe atyre që të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë që ndodhi nga 1 deri më 31 tetor të vitit të kaluar. Kjo është një ndër problematikat më të mëdha që ballafaqohen banorët shqiptarë në Luginë të Preshevës megjithatë po presim që disa sidomos në komunat Bujanoc dhe Preshevë edhe të pasivizuarit kanë pas mundësi që të regjistrohen dhe po presim që muajin e ardhshëm kur do të dal rezultati i regjistrimit të popullsisë sidomos për Luginën e Preshevës të shohim të se sa janë dhe a i kanë regjistruar dhe a kanë qenë normativat që të regjistrohen të pasivizuarit shqiptarë nga Lugina e Preshevës”, thotë ai.

Pasivizimi i adresave është shpërfaqë tek qytetarët shqiptarë në Serbi që nga viti 2006.