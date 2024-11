Kurtit i reagon homologu rumun: Mos e përziej politikën me sport, kot e kthen fajtorin në viktimë Kryeministri Albin Kurti është akuzuar nga homologu i tij rumun, Marcel Ciolacu, se po e përzien politikën me sportin, teksa fajin ua ka lënë vetë futbollistëve kosovarë. “Është krejtësisht e papranueshme të përzihen politika me sportin, siç po bën tani kryeministri i Kosovës, pas gjestit të ekipit të tij kombëtar të futbollit që braktisi ndeshjen…