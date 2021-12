Kurti zotohet se do të punësojë 500 asistente për fëmijët me nevoja të veçanta

Me këtë rast, Kurti është zotuar për përmirësimin e jetës së fëmijëve të prekur me “Down Syndrome”.

“Garantimi dhe avancimi i të drejtave të fëmijëve është çështje thelbësore në vetvete, por edhe shtytëse për shoqëri më të drejtë, e më të suksesshme. Është thelbësor edhe ndryshimi që Qeveria jonë kërkon të sjellë në këtë drejtim. Gati të gjitha prioritetet e programit qeverisës, ndërlidhen drejtpërdrejt me mirëqenien dhe të drejtat e fëmijëve”, ka shkruar ndër të tjerash Kurti, transmeton lajmi.net.

Kryeministri ka thënë se respektimi i këtyre të drejtave është një rrugë që e synon Qeveria dhe që do ta ndjekin gjithsesi.

Postimi i plotë i Kurtit:



Vitin 2022 e kemi shpallë “Vit të personave me aftësi të kufizuara në Republikën e Kosovës”, përgjatë të cilit do të ndërmarrim hapa konkret për përmirësimin e situatës që e kemi gjetur. Në Kalendarin e Aktiviteteve për vitin 2022, me punën e përbashkët të përfaqësuesve të organizatave, përfshirë Down Sindrom Kosova, mes tjerash do të bëhet edhe trajnimi i mësimdhënësve dhe drejtorëve të arsimit të mesëm të lartë, për qasjen dhe arsimimin e nxënësve me nevoja të veçanta.