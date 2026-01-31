Kurti: Zona e Llapit i dha Kosovës grupin e Zahir Pajazitit
Lajme
Është mbajtur Akademia Përkujtimore “Trinomi i Janarit”, në Teatrin “Avdush Hasani”.
Në kete akademi u theksua rëndësia dhe sakrifica e veprimtarisë së Zahir Pajazitit, Edmond Hoxhes dhe Hakif Zejnullahut,
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ne fjalen e tij tha se kjo ditë e rezervuar për Zahir Pajazitin dhe luftëtarë e tjerë.
Kurti theksoi se zona e Llapit i dha Kosovës grupin e Zahir Pajazitit.
“Që prej 29 vitesh, dita e fundit e janarit përherë është rezervuar për ta kujtuar Zahir Pajazitin me shokë, një ndër personalitetet më të shquara dhe më të veçanta në luftën për çlirimin e Kosovës. Në respekt të kësaj tradite tashmë të institucionalizuar, me konsideratat më të larta për dëshmorët, si Kryeministër i Republikës së Kosovës, sot më 30 janar 2026, jam i nderuar të jem këtu në Llap mes familjeve të dëshmorëve dhe ju bashkëluftëtarëve të tyre për homazhe dhe këtë akademi përkujtimore. Këtë vit, Zahirin me shokë po e kujtojmë me këtë akademi përkujtimore këtu në Podujevë, e vitin tjetër, që shënon përvjetorin jubilar, 30-vjetorin, do t’i nderojmë e lartësojmë nga Prishtina nën patronazhin e Kryeministrisë së Republikës së Kosovës. Sot janë bërë 29 vite nga rënia e Zahir Pajazitit, Hakif Zejnullahut dhe Edmond Hoxhës, më 31 janar 1997. Por, çfarë dhe kë kujtojmë në të vërtetë në këtë rast? Kush ishin këta njerëz dhe cila është koha e tyre?”, tha ai.
Kurti shtoi se djemtë dhe vajzat e Llapit kanë lënë mbrapa një histori të jashtëzakonshme të përpjekjeve dhe të flijimit të tyre për lirinë e Kosovës.
Kryetari i Komunes së Podujevës, Shpejtim Bulliqi tha se rënia e tyre heroike ishte frymëzim për mijëra të rinj e të reja që më vonë i ishin bashkuar Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.