Kurti zhvillon takim zyrtar me Dafina Zeqirin, e pret në zyre

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur sot në një takim zyrtar Dafina Zeqirin. Ky takim vjen vetëm dy ditë pasi Kryeministri në detyrë ishte i pranishëm në koncertin e saj të fundit, të cilin ai e cilësoi si “të shkëlqyeshëm” përmes një postimi në rrjetet sociale. Gjatë vizitës, Dafina nuk ka kursyer…

ShowBiz

27/12/2025 18:11

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur sot në një takim zyrtar Dafina Zeqirin.

Ky takim vjen vetëm dy ditë pasi Kryeministri në detyrë ishte i pranishëm në koncertin e saj të fundit, të cilin ai e cilësoi si “të shkëlqyeshëm” përmes një postimi në rrjetet sociale.

Gjatë vizitës, Dafina nuk ka kursyer as batutat dhe as komplimentet për Albinin.

Ajo u shpreh e surprizuar nga takimi i drejtpërdrejtë, duke i thënë Kurtit: “Shumë ma cool koke live se nëpër fushata”.

