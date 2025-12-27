Kurti zhvillon takim zyrtar me Dafina Zeqirin, e pret në zyre
ShowBiz
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur sot në një takim zyrtar Dafina Zeqirin.
Ky takim vjen vetëm dy ditë pasi Kryeministri në detyrë ishte i pranishëm në koncertin e saj të fundit, të cilin ai e cilësoi si “të shkëlqyeshëm” përmes një postimi në rrjetet sociale.
Gjatë vizitës, Dafina nuk ka kursyer as batutat dhe as komplimentet për Albinin.
Ajo u shpreh e surprizuar nga takimi i drejtpërdrejtë, duke i thënë Kurtit: “Shumë ma cool koke live se nëpër fushata”.
