Kurti zhvillon bisedë telefonike me Lajçakun, tregon çfarë diskutuan

Kështu ka bërë të ditur vetë Kurti përmes një postimi në rrjetit social Twitter.

“Sot pranova një thirrje telefonike nga Miroslav Lajçak, i cili më uroi për postin e kryeministrit, duke i dëshiruar suksese qeverisë së re. Gati për të bashkëpunuar në të ardhmen”, ka shkruar Kurti. /Lajmi.net/

Today I received a call from @MiroslavLajcak who congratulated me on my new role as Prime Minister, wishing our government success. Looking forward to our future cooperation. pic.twitter.com/B7n6AIgqZQ

