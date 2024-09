Kurti zhvilloi takim bilateral me Kryeministrin e Grenadës: U theksua rëndësia e bashkëpunimit mes dy vendeve Takimet në New York, Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i vazhdoi me Kryeministrin e Grenadës, Dickon Mitchell. Në këtë bashkëbisedim të parë të tyre, kryeministri Kurti fillimisht shprehu mirënjohjen e Kosovës për qeverinë e Grenadës e cila e kishte njohur shpalljen e pavarësisë 11 vjet më parë pikërisht gjatë Javës së Takimeve të…