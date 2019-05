Kurti: Vrasja e Fehmi Aganit ishte humbje e madhe për Kosovën

Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti në 20 vjetorin e vrasjes së Fehmi Aganit, ka thënë se vrasja e tij ishte ekzekutim kriminal i Serbisë dhe humbje e madhe për Kosovën.

Kurti ka shtuar se injorimi i institucioneve të Kosovës për të zbardhur të vërtetën dhe për të sjellë drejtësinë për të, është i pafalshëm, transmeton lajmi.net.

Postimi i plotë i Kurtit:

Akademik Fehmi Agani ishte intelektual delikat dhe profesor i afërt, dashamirës i dijes, mësimit dhe studimit, njeri paqësor e përparimtar. Formimi i tij ishte kryesisht humanist e social. Angazhimin e vet politik e shihte më shumë të imponuar nga koha dhe rrethanat sesa pasion karakteri apo prirje profesioni. Vrasja e tij ishte ekzekutim kriminal i Serbisë dhe humbje e madhe për Kosovën. Injorimi i institucioneve të Kosovës për të zbardhur të vërtetën dhe për të sjellur drejtësinë për të, është i pafalshëm.

Kam marrë pjesë në një takim me Prof. Aganin në verën e vitit 1997 kur ai ishte nënkryetar i LDK-së e unë përfaqësues studentor në përgatitje të protestave paqësore. Po ashtu, kemi qenë bashkë në takim me ish ministrin e jashtëm gjerman Klaus Kinkel si dhe njëherë kemi udhëtuar bashkë teksa ktheheshim në Prishtinë pas vizitës në Ambasadën e Britanisë së Madhe në Beograd ku ishim takuar me z. Tony Lloyd, Ministër i Shtetit në Foreign and Commonëealth Office (FCO). Prof. Agani argumentonte drejt dhe përshkruante saktë gjendjen e rëndë të popullit shqiptar në Kosovën e okupuar. Me durimin që ishte vëmendje dhe me qetësinë që ishte urtësi arsyetonte bindshëm. /Lajmi.net/