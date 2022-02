Kurti vlerësohet si i dobët në transparencë e llogaridhënie, i kërkohet transformim i kabinetit

Kërkesë tjetër e tyre është riformatizimi i kabinetit qeveritar, ato dikastere ku ministrat përkatës nuk kanë pasur suksese veçanërisht në zbatimin e planit të tyre të punës.

Ata thonë se kryeqeveritari duhet të dalë në konferenca më shpesh, në mënyrë që ta informojë qytetarin për vendimet e tij dhe t’i arsyetojë ato.

Njohësi i çështjeve politike në vend, Artan Demhasaj në një intervistë për Ekonomia Online tha se ndëshkimi më i madh për Qeverinë do të vije nga populli në momentin që vijnë zgjedhjet e tjera.

Ai ka përmendur vendimet që i konsideron si negative, siç janë ngritja e çmimeve në treg dhe shtrenjtimi i rrymës.

“Nuk është se ka pasur ndonjë zhvillim të madh për me e veçuar përpos iniciativës që Qeveria e ka marrë sa i përket procesit të Wettingut ose një reformë më të thellë në sektorin e drejtësisë, kjo mundet me u veçuar ndoshta si një shtyllë e madhe që është iniciuar dhe është filluar nga Qeveria Kurti. Në anën tjetër nuk ka ndonjë ndryshim të madh që vlen me u përmend, përpos që ka edhe çështje negative pra që kanë filluar si shtrenjtimi i rrymës elektrike, rritja tepër e madhe e çmimeve në treg që po vazhdon dhe Qeveria nuk po merr masa për me pa dhe me ndikuar që mos me e leju që çmimet me u rrit. Nuk ka diçka tjetër pozitive që mundet me u përmend”, tha Demhasaj.

“Nuk mundemi me thënë se janë llogaridhënëse për shkak që nuk kanë komunikim shumë të madh edhe me mediet por njëkohësisht edhe me shoqërinë civile por në një far mënyre janë të bllokuar brenda guasës së tyre dhe thjesht nuk është që japin shumë sqarime ose shumë informacione për publikun se çka po ndodh me qeverisjen e përditshme. Mendoj që duhet me pas konferenca për shtyp më shumë ku Qeveria del dhe i shpjegon publikut për vendimet që i ka marr, për arsyetimet e vendimeve që i ka marrur, kjo nuk po ndodh prandaj mendoj që thjeshtë nuk është që kjo mundet me u ndreq me ndonjë rregullativë të caktuar ligjore por thjesht është vullnet i mirë që Qeveria duhet me pas që me qenë më transparente dhe më llogaridhënëse ndaj qytetarëve dhe votuesve të sajë”, thotë Demhasaj.

Ndërsa politologu, Arbnor Sadiku, thotë se duhet të ketë ndryshime në kabinetin qeveritar, me theks të veçantë, në atë të Punëve të Jashtme, pasi sipas tij, diplomacia kosovare ka dështuar.

“Qasja duhet të jetë më produktive dhe më bashkëpunuese, veçanërisht në politikën e jashtme. Konsideroj që Kosova ka një mungesë të një politike të jashtme dhe diplomacie kosovare, prandaj kërkohet që të kemi një ministre ose një ministër të ri të Ministrisë së Punëve të Jashtme për arsye se kemi pasur ngecje çoftë në ardhjen e njohjeve të reja për Kosovës, të njëjtën kohë edhe në pjesëmarrje në samite të ndryshme ndërkombëtare dhe promovim të politikës së jashtme të Kosovës në aspektin e pranimit të shtetësisë së Kosovës, çoftë me njohje të reja apo anëtarësimi në mekanizma ndërkombëtar siç janë OKB, pranimi nga vet Bashkimi Evropjan UNESCO dhe një sërë organizatash të tjera ndërkombëtare që e forcojnë legjitimitetin dhe legalitetin e shtetësisë së Kosovës”.

“Unë mendoj se pas një viti qeverisje Kurti do të duhej ta bënte një riformatizim të Qeverisë, ato dikastere ku ministrat përkatës nuk kanë pasur suksese veçanërisht në zbatimin e planit të tyre të punës së brendshme dhe mungesë të theksuar të rezultateve çoftë në diplomaci, në administratë publike apo edhe në pjesën tjetër të financave publike, do të duhej rishikuar me një kujdes të veçantë dhe ata ministra të cilët nuk e kanë kryer detyrën e tyre në mënyrën e duhur të riformatizohen të ndërrohen ministra të ri, çoftë nga vet ministrat që tani janë në pushtet apo edhe me marrjen e kuadrove që mund të gjinden në shoqërinë civile apo janë të paangazhuar në këtë qeverisje aktuale”, ka thënë Sadiku.