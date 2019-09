Kurti: Vjosa kryeparlamentare, unë kryeministër

Kurti tha se vendimi i parë si kryeministër, do të jetë zvogëlimi i qeverisë, gjë që sipas tij ka qenë pjesë e ofertës gjatë diskutimeve me Isa Mustafën, në 12 ministri.

Ai tha se prioritet tjetër i VV-së është krijimi i Fondit Sovran.

“Vendim tjetër do të jetë edhe Fondi Sovran dhe bankë zhvillimore. AKP mbyllet dhe zëvendësohet me Fondin Sovran. Dialogu me pakicat është shumë i nevojshëm”, tha ai.

Kurti u shpreh i bindur se ai do të jetë kryeministër i ardhshëm i Kosovës, ndërsa Vjosa Osmani kryetare e Kuvendit.

"Vjosa Osmani do të jetë kryeparlamentare, unë do të jem kryeministër. Duhet të fillojmë dialogun tonë të brendshëm për parimet dhe strategjinë tonë, dhe dialogun me Brukselin për dialogun me Serbinë. tha mes tjerash ai.