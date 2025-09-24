Kurti viziton për ngushëllime familjen e Enver Petrovcit: I kishte të tria, mendjen, zemren dhe shpirtin – Na i dha neve për jetë e mot

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i shoqëruar nga anëtarë të kabinetit qeveritar dhe bashkëpunëtori të tij vizitoi për ngushëllime familjen Petrovci në Prishtinë.   Me këtë rast, ai i shprehu familjes dhe miqve të tij edhe një herë ngushëllimet më të sinqerta për humbjen e më të dashurit të tyre.  …

24/09/2025 20:50

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i shoqëruar nga anëtarë të kabinetit qeveritar dhe bashkëpunëtori të tij vizitoi për ngushëllime familjen Petrovci në Prishtinë.

 

Me këtë rast, ai i shprehu familjes dhe miqve të tij edhe një herë ngushëllimet më të sinqerta për humbjen e më të dashurit të tyre.

 

Në librin e kujtimeve kryeministri shkroi:

 

“Kontributi i Enver Petrovcit për artin e kulturën, arsimin dhe emancipimin është edhe i madh saqë i pamatshëm, edhe cilësor saqë i pashlyeshëm. I kishte të tria: mendjen, zemrën dhe shpirtin. Na i dha neve për jetë e mot”.

