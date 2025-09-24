Kurti viziton për ngushëllime familjen e Enver Petrovcit: I kishte të tria, mendjen, zemren dhe shpirtin – Na i dha neve për jetë e mot
Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i shoqëruar nga anëtarë të kabinetit qeveritar dhe bashkëpunëtori të tij vizitoi për ngushëllime familjen Petrovci në Prishtinë.
Me këtë rast, ai i shprehu familjes dhe miqve të tij edhe një herë ngushëllimet më të sinqerta për humbjen e më të dashurit të tyre.
Në librin e kujtimeve kryeministri shkroi:
“Kontributi i Enver Petrovcit për artin e kulturën, arsimin dhe emancipimin është edhe i madh saqë i pamatshëm, edhe cilësor saqë i pashlyeshëm. I kishte të tria: mendjen, zemrën dhe shpirtin. Na i dha neve për jetë e mot”.