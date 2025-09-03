Kurti viziton në spital Osman Azemin: “Buqetë me lule për shëndet të mirë, e ‘stupci’ për të larguar të ligat”
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka vizituar sot në spital aktorin e njohur Osman Azemi, i cili është duke marrë trajtim mjekësor.
Pas vizitës, Kurti ka ndarë një fotografi me aktorin në rrjetet sociale, duke e shoqëruar me një urim përzemër dhe plot humor.
“Buqetë me lule për shëndet të mirë, e ‘stupci’ për të larguar të ligat. Të paçim gjatë, Osman Azemi!”, ka shkruar Kurti, duke përdorur një shprehje karakteristike që i përshtatet stilit komik të Azemit.
Postimi është pritur me komente të shumta pozitive, ku qytetarë nga mbarë vendi kanë uruar shërim të shpejtë për aktorin e dashur të humorit kosovar.
Osman Azemi është një nga figurat më të njohura dhe të dashura të skenës artistike në Kosovë, i njohur për rolet e tij në serialet humoristike si “Stupcat” dhe shumë të tjera.