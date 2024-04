Kurti viziton komunat në veri: E ardhmja e vendit tonë është e drejta dhe përgjegjësia e të gjithëve

Ai aty ka vizituar edhe vendin ku u vra polici Afrim Bunjaku, në sulmet e 24 shtatorit në Banjskë.

Kurti ka shkruar se e ardhmja e vendit tonë është e drejtë dhe përgjegjësia e të gjithëve.

“Sot vizitova 4 komunat veriore me shumicë serbe, përfshirë edhe vendin ku polici ynë, Afrim Bunjaku, u vra nga forcat paramilitare serbe në shtatorin e kaluar. E ardhmja e vendit tonë është e drejta dhe përgjegjësia e të gjithëve dhe do të punojmë bashkë për një të nesërme të ndritur”, ka shkruar Kurti në “X”.

Postimi i plotë:

Today, I visited all 4 northern Serbian-majority municipalities, incl. the place where our policeman, Afrim Bunjaku, was killed by Serbian paramilitary forces last Sept. The future of our country is everyone’s right & responsibility, & together we will work for a bright tomorrow. pic.twitter.com/fX4twSa6To

— Albin Kurti (@albinkurti) April 3, 2024