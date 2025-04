Kurti viziton familjen e policit te vrarë në Kaçanik, në librin e zisë shkruan: Kriminelët tinëzarë do të gjykohen e dënohen

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, zhvilloi sot një vizitë ngushëlluese në familjen e rreshterit të Policisë së Kosovës, Muhamed Lika, i cili u vra më 1 prill 2025 në hyrje të ndërtesës ku banonte.

Në këtë vizitë, Kurti u shoqërua nga ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, dhe zëvendësministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Jeton Raka.

Gjatë takimit me familjarët, Kryeministri Kurti shprehu dhimbjen dhe solidaritetin e qeverisë me familjen Lika, duke vlerësuar lart kontributin e rreshterit në shërbim të rendit, ligjit dhe sigurisë publike, si dhe angazhimin e tij si ish-luftëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për çlirimin e vendit.

Kurti u zotua se do të bëjnë gjithçka për të zbardhur këtë rast dhe për të sjellë para drejtësisë autorët e kësaj vepre kriminale.

Në librin e ngushëllimeve, Kurti shkroi:

“Rreshteri Muhamed Lika ka punuar e kontribuar shumë për rendin e ligjin, paqen e sigurinë e qytetarëve dhe shtetit tonë. E para kësaj, është angazhuar e ka kontribuar si luftëtar i UÇK-së për çlirimin e popullit dhe vendit tonë. Vrasja e tij do të ndriçohet e kriminelët tinëzarë do të gjykohen e dënohen. Emri i tij do të rrojë e kujtimi për të nuk do të shlyhet.”