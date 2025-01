Kurti vizitoi dje kompaninë “Jaffa” që është nën produkt i “Fluidit” të cilës u raportua se ia shlyen borxhin prej 3.5 milionë euro Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dje ka vizituar kompaninë “Jaffa” e cila ndodhet në Gjilan për të cilën ka shkruar në Facebook. Ai ka shkruar se kjo kompani, që ka 120 punëtorë, prodhon pije me përbërje frutore me një kapacitet prej 12 mijë litra në orë. “Lëngjet Jaffa Plus shiten cep më cep të Kosovës,…