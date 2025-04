​Kurti vizitoi banesat sociale në Shipol dhe Desi, po bëhen me efiçiencë të energjisë

Kryeministri në detyrë të Republikës së Kosovës, Albin Kurti ka vizituar edhe dy banesat sociale në Shipol dhe Desi, në Mitrovicë.

Sipas një njoftimi, kryeministri pa nga afër intervenimet për kthimin e banesave sociale nga ndërtesa të amortizuara në shtëpi të denja për jetesë të sigurt, të ngrohtë dhe të dinjitetshme.

“Nuk mjafton vetëm të hyjmë në ndërtesa për banim social e aty të ketë mungesë të sigurisë e të ngrohjes. Tash po realizohet kjo në kuadër të investimit të përbashkët me Bashkimin Evropian. Është diku rreth 6 milionë euro në 25 ndërtesa anembanë Kosovës.” u shpreh Kurti.

Dy ndërtesat në Shipol dhe Desi që janë të viteve 2003 dhe 2005, kanë mbetur pa izolim të duhur, dritare efikase dhe ngrohje adekuate. Tashmë falë investimit prej 381,622 euro për këto dy objekte, do të përfundojnë para vjeshtës dhe do të ndryshojnë jetën e 39 familjeve dhe 173 banorëve të Mitrovicës.

Sipas njoftimit, në Shipol përfituese do të jenë 18 familje me sipërfaqe totale të ndërtesës që është pjesë e projektit të përgjithshëm prej 1,130 metrash katrorë, ndërsa në Desi përfituese do të jenë 21 familje me sipërfaqe totale të ndërtesës që është pjesë e projektit të përgjithshëm prej rreth 1,700 metrash katrorë.

“Këto rinovime po bëhen nga Fondi i Kosovёs pёr Efiçiencё tё Energjisё me mbështetje nga Qeveria e Republikës së Kosovës, përmes grantit nga Bashkimi Evropian (me 90%) dhe pjesëmarrje të Komunës së Mitrovicës së Jugut (me 10%). Qeveria vijon angazhimin për të përmirësuar kushtet e jetesës për qindra e mijëra qytetarë dhe ulur kostot e shpenzimeve të energjisë, gjersa deri më tani kemi mbështetur 3,000 familje me izolim të shtëpive e mbi 40,000 familje me pajisje efiçiente dhe panele solare, duke renovuar dhe 125 ndërtesa publike, kryesisht shkolla dhe spitale”, thuhet në njofitm.