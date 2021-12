Kryeministri Albin Kurti bashkë me ministrat po mbajnë mbledhjen e fundvitit, ku Kurti po cek sukseset e qeverisë në të gjitha dikasteret.

Sa i përket Ministrisë së Jashtme, Kurti tha se kanë filluar departizimin dhe reformimin, duke hapë rrugën për diplomatë të karrierës, te cilët sipas tij, përfaqësojnë denjësisht Republikën.

“Këtë vit në përputhje me reformat e brendshme në realizim të perspektivës për anëtarësim në BE, ne bëjmë të ditur se vitin që vjen Kosova do të bëjë aplikimin për anëtarësim në Bashkimin Evropian”, tha Kurti.