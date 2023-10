Kurti: Veprimet e rrezikshme të Serbisë minojnë stabilitetin në rajon

Kryeministri Albin Kurti ka vizituar të mërkurën Akademinë e Kosovës për Siguri Publike në një ngjarje ku morën pjesë zyrtarë të sigurisë publike nga 15 vende të botës, shkruan lajmi.net.

Kurti theksoi se përballë sfidave globale të sigurisë, është e domosdoshme ndihma, bashkëpunimi dhe bashkëveprimi i të gjitha shteteve që mbështeten në vlera demokratike, për ballafaqim me terrorizmin dhe krimet të cilat cenojnë sigurinë e shteteve e popujve kudo në botë.

Ai para pjesëmarrësve theksoi se veprimet e rrezikshme të Serbisë paraqesin problematikë për tërë rajonin.

“Veprimet e rrezikshme të Serbisë, aspiratat e saj territoriale ndaj Republikës së Kosovës, dhe luftimi i shtetësisë sonë me të gjitha mekanizmat e mundshëm, e minojnë paqen dhe stabilitetin në rajon dhe jo vetëm”, tha Kryeministri, njofton Zyra e Kryeministrit.

Tutje kryeministri tha se parimi i trajtimit të Kosovës me Serbinë si shtete të barabarta, e me njohje të ndërsjelltë mes shteteve është garancë e paqes së qëndrueshme dhe stabilitetit afatgjatë në rajon.

"Më tej, Kryeministri Kurti ritheksoi se institucionet tona të sigurisë gëzojnë bashkëpunim të shkëlqyer mes vete e me partnerët tanë strategjikë, dhe kjo është garanca e menaxhimit me sukses të çdo emergjence apo sfide të sigurisë. Ato janë të ndërtuara dhe operojnë me dokumente strategjike që parashohin veprime konkrete dhe ndarje të përgjegjësive, për të mbrojtur jetën dhe pronën e qytetarëve tanë, dhe vendin tone", ka deklaruar tutje.