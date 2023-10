Kurti: Vajza jonë është më e çmuara për mua e Ritën Është bërë lansimi i Fushatës “Të Gëzoheni me Fëmijë”, e udhëhequr nga UNFPA në partneritet me IPKO Foundation, në shënim të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijës Vajzë. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i cili u adresua me një video-mesazh gjatë eventit, tha se Qeveria është e përkushtuar që të mbështesë të gjitha kategoritë pa dallim. “I…