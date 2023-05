Kurti uron Ylfete Fanaj: Nuk na bën bashkë vetëm origjina, por edhe orientimi socialdemokrat

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, e ka uruar Ylfete Fanaj.

Urimi i Kurtit ka ardhur përmes një postimi në rrjetin social në Facebook.

‘’Shqiptarja e parë deputete në Parlamentin e Kantonit të Luzernit dhe e para që udhëhoqi me Parlamentin e këtij Kantoni, Ylfete Fanaj, sot u bë shqiptarja e parë ministre në qeverinë kantonale të Luzernit. Si pionere shqiptare në politikë, të arriturat e saja janë inspirim dhe udhërrëfim për mërgatën tonë në Zvicër, e cila për shumë vite tani i shërben me besnikëri shtetit zviceran. E ky nuk ishte urimi i parë për znj.Fanaj, dhe duket se nuk do të jetë i fundit. I dëshiroj suksese në detyrën e re dhe punë të palodhshme përballë përgjegjësive të reja. Me të nuk na bën bashkë vetëm origjina, por edhe orientimi socialdemokrat. Andaj edhe bashkëpunimin e kemi detyrim, përveçse interes të përbashkët’’, ka shkruar Kurti.

Politikanja me prejardhje nga Kosova, Ylfete Fanaj, është zgjedhur ministre në qeverinë e kantonit të Luzernit.

Përmes saj, Partia Social Demokrate arriti të rikthehet në Qeverinë e Luzernit të Zvicrës./Lajmi.net/