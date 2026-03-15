Kurti uron Rexhën për ditëlindje: Dy krahët e shqiponjës që bëjnë dhjetëshen

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti e ka uruar Rexhep Selimin për ditëlindje. Ai ka postuar një fotografi të ish-komandantit të UÇK-së krah gruas së tij në Facebook, duke shkruar: Dy krahët e shqiponjës që e bëjnë dhjetëshen – Gëzuar ditëlindjen, Rexhë. Selimi aktualisht po gjykohet në Hagë tash e sa vjet bashkë me Thaçin, Veselin…

Lajme

15/03/2026 13:43

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti e ka uruar Rexhep Selimin për ditëlindje.

Ai ka postuar një fotografi të ish-komandantit të UÇK-së krah gruas së tij në Facebook, duke shkruar: Dy krahët e shqiponjës që e bëjnë dhjetëshen – Gëzuar ditëlindjen, Rexhë.

Selimi aktualisht po gjykohet në Hagë tash e sa vjet bashkë me Thaçin, Veselin e Krasniqin.

Lajme të fundit

Ramush Haradinaj nga Bjeshkët e Nemuna: Inkurajuese rritja...

Kurti për vdekjen e Habermas: E konsideronte moralisht...

“Nuk e di se si do t’ia dalim”,...

Komuna cakton lokacion për mbeturinat inerte, Rama: Hedhja...