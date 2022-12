​Kurti uron për Krishtlindje: Të kërkojmë paqen dhe të përpiqemi për drejtësi Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka uruar besimtarët e krishterë me rastin e Krishtlindjesë. Ai në një postimi në Twitter ka cituar edhe një thënie të Jezus Krishtit. “Bëjuni të tjerëve ashtu siç do të dëshironit që ata të bënin me ju”. Sot, ndërsa të krishterët në mbarë botën festojnë lindjen e Jezusit, le të…