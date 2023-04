Kurti uron Pashkët: Kemi nevojë për besim, që t’i kalojmë të gjitha pengesat Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka uruar besimtarët katolikë me rastin e festës së Pashkëve. Kryeministri Kurti ka thënë se më shumë se kurrë kemi nevojë për besim, mirëkuptim dhe respekt të ndërsjellë, që t’i kalojmë të gjitha pengesat me durim e t’i kremtojmë arritjet me gëzim “Le t’ia përkujtojmë njëri-tjetrit se me më shumë…