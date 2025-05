Kurti uron Papën Leo XIV: Qofsh i bekuar!

Përmes një postim në platformën “X”, ish-Twitter, Kurti theksoi se shpreson që papati i tij të sjellë mëshirë dhe bashkim në kohë të ndryshimeve të mëdha.

“Urime Papa Leo XIV dhe Kishës Katolike për zgjedhjen e tij. Qofsh i bekuar, dhe papati yt sjelltë mëshirë dhe bashkim në kohë të ndryshimeve të mëdha”, shkroi ai.

Robert Prevost nga SHBA-ja u bë amerikani i parë papë në histori. Papa i ri, që do të njihet me emrin Leoni XIV, konsiderohet lider me eksperiencë të madhe që ka kaluar të gjithë karrierën në Amerikën Latine dhe ka shërbyer në zyrën e Vatikanit. Pritet të jetë vazhdues i reformave të nisura nga Papa Françesku.

Congratulations to Pope Leo XIV and the Catholic Church on his election. May his papacy bring compassion and unity in times of great change.

