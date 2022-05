Kurti uron kryeministrin e ri slloven: E gjithë Evropa u gëzua për ju

Kurti, ka thënë se ai dhe qeveria që udhëheq presin që të forcojnë edhe më shumë marrëdhëniet mes Kosovës dhe Sllovenisë, shkruan lajmi.net.

Tutje, i pari i qeverisë së Kosovës, është shprehur po ashtu se për fitoren e Golob, sipas Kurtit, është gëzuar e gjithë Evropa.

“Urime kryeministrit të ri të Sllovenisë, Robert Golob. Qeveria ime dhe unë presim me padurim të forcojmë edhe më shumë marrëdhëniet tona dypalëshe dhe të rrisim bashkëpunimin tonë socio-ekonomik. E gjithë Evropa u gëzua për ju, qeveria e Sllovenisë dhe populli i Sllovenisë për këtë fitore demokratike”, ka thënë Kurti. /Lajmi.net/

Congratulations to the new PM of Slovenia, Robert Golob. My govt. & I look forward to strengthening our bilateral relations even more so, & to enhancing our socio-economic cooperation. All of Europe rejoiced for you, @govSlovenia, & the people of 🇸🇮 for this democratic victory.

— Albin Kurti (@albinkurti) May 26, 2022