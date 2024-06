Kurti uron Italinë për 78-vjetorin e Republikës

Ai në 78-vjetorin e Republikës Italiane ka shprehur urimet e përzemërta për miqtë dhe aleatët italianë.

“Ne mezi presim të vazhdojmë të thellojmë lidhjet tona bazuar në përkushtimin tonë për demokraci, përparim dhe paqe”, ka shkruar Kurti në X.

Më 2 qershor 1946, në një referendum, italianët votuan për ta kthyer Italinë nga monarkia në Republikë.

Pas 85 vjetësh mbretëri, me 12 milionë e 718 mijë e 641 vota pro dhe 10 milionë e 718 mijë e 502 kundër, Italia bëhet Republikë.

Më 2 qershor festohet lindja e kombit, në mënyrë të ngjashme me 14 korrikun francez dhe 4 korrikun e Shteteve të Bashkuara – ditë në të cilën më 1776 ishte nënshkruar Deklarata e Pavarësisë.

Happy Italian National Day! On the 78th anniversary of the Italian Republic, we extend our heartfelt congratulations and best wishes to our Italian friends and allies. We look forward to continuing to deepen our bonds based on our commitment to democracy, progress and peace.

