Kurti uron festën e Fitër Bajramit: Le të mos presim sprovën për të treguar mirësi

Kryeministri Albin Kurti u ka uruar të gjithëve festën e Fitër Bajramit. Përmes një postimi në Facebook, Kurti uroi që agjërimi dhe lutjet të jenë pranuar.

20/03/2026 08:05

Kryeministri Albin Kurti u ka uruar të gjithëve festën e Fitër Bajramit.

Përmes një postimi në Facebook, Kurti uroi që agjërimi dhe lutjet të jenë pranuar.

“Në mesin e begative që gëzojmë sot, të rrethuar me më të dashurit tanë, le të na gjejë kjo ditë feste për besimtarët myslimanë, dhe çdo ditë tjetër e vitit, edhe më falënderues për të mirat që kemi, më solidarë me nevojat e atyre që kanë më pak dhe më të vëmendshëm ndaj përmirësimit si individë dhe si shoqëri”.

“Në këtë ditë Bajrami, kur mëshira zbret dhe zemrat pastrohen, le të kujtojmë se fëmijët janë amanet i shenjtë. Kujdesi i vërtetë nuk lind nga shërimi, por nga mbrojtja. Në ushqimin që u japim, në trupin që ua mbrojmë dhe në dijen që ndriçon mendjen e shpirtin e tyre. Le të mos presim sprovën për të treguar mirësi, respekt dhe përkushtim ndaj fëmijëve”, ka shkruar ai.

