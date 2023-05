Kurti uron Distria Krasniqin e cila u rendit e para në botë për xhudo

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti e ka uruar Distria Krasniqin për suksesin e arritur.

Xhudistja kosovare u rendit e para në botë në kategorinë deri në 52 kilogramë, në ranglistën e publikuar nga Federata Ndërkombëtare e Xhudos, shkruan lajmi.net.

Kurti me anë të një postimi në llogarinë e tij në Tëitter ka uruar Krasniqin.

“Urime Distria Krasniqit për renditjen numër 1 në botë sipas Federatës Ndërkombëtare të Xhudos (kategoria deri në 52 kg). Gratë që konkurrojnë në xhudo e kanë nderuar vendin me medaljen e parë të artë olimpike dhe vazhdojnë të sfidojnë shanset si atletë lider në botë. Kosova është krenare!”, shkroi Kurti në rrjetin social.

Congratulations to Distria Krasniqi for ranking #1 according to the International Judo Federation (up to 52kg category). Women competing in judo have honored the country with the first-ever Olympic gold medal and continue to defy the odds as world-leading athletes.🇽🇰 is proud! pic.twitter.com/GUMCpHzPyx

