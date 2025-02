Kurti uron CDU/CSU për fitoren në Gjermani: Mezi presim të thellojmë bashkëpunimin

Ai ka uruar edhe specifikisht Friedrich Merz, që pritet të jetë kancelar i ardhshëm.

Kurti ka shkruar në “X”, se Kosova dhe populli saj mezi presin vazhdimin e thellimit të bashkëpunimit Kosovë-Gjermani.

“Urime Friedrich Merz dhe CDU/CSU për fitoren e zgjedhjeve federale gjermane. Kosova dhe populli i saj presin me padurim vazhdimin dhe thellimin e bashkëpunimit tonë”, ka thënë Kurti.

Congratulations to Friedrich Merz and the CDU/CSU on winning the German federal election. Kosova and its people look forward to continuing and deepening our collaboration.

— Albin Kurti (@albinkurti) February 24, 2025