Kurti uron Albanesen për fitoren, e sheh si pozitive ardhjen e tij në pushtet

Ai ka thënë se kjo e ndryshon për të mirë politikën australiane, shkruan lajmi.net.

Sipas Kurtit, fitorja e Albanese në Australi është e mirë edhe politikat progresive klimatike të laburistëve janë pozitive për botën.

Congratulations to Australian Labor and @AlboMP. This sea change in Australian politics is not only good for the people of Australia 🇦🇺 but Labor’s progressive climate policies are a boon to the world!

— Albin Kurti (@albinkurti) May 21, 2022