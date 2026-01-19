Kurti udhëton për në Davos, merr pjesë në Forumin Ekonomik Botëror
Lajme
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka udhëtuar drejt Davosit në Zvicër, ku do të marrë pjesë në Forumin Ekonomik Botëror (WEF) mes liderëve të shumtë nga e gjithë bota.
Në kuadër të WEF, Kosova do ta ketë për të dytin vit me radhë shtëpinë e saj.
Kryeministri Kurti do të marrë pjesë në ngjarjet dhe panelet e diskutimit që organizohen në Shtëpinë e Kosovës, krahas edhe takimeve zyrtare bilaterale me udhëheqës të lartë dhe investitorë në margjina të Forumit Ekonomik Botëror./Lajmi.net/