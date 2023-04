Kurti u tregon grekëve se sa e rëndësishme është BE-ja: Duhet ta mbrojmë

Atje po merr pjesë në një Forum Ekonomik, teksa doemos se ka përmendur edhe çështjen e BE-së, përcjell lajmi.net.

Madje, ai u tregoi të pranishmëve se sa projekt i rëndësishëm është ai i Bashkimit Evropian dhe si të tillë duhet ta mbrojmë.

“BE është projekti më i rëndësishëm politik dhe historik që nga Lufta e Dytë Botërore. Ne duhet ta mbrojmë”, ka shkruar ndër tjerash ai.

Më poshtë edhe cicërima e plotë:

The EU is the most important political project & historical process of peace & prosperity since WWII which we must nurture & defend. In June it will be twenty years since Thessaloniki Summit & promise of membership for WB. To make the huge leap forward, new thinking is needed. pic.twitter.com/hnRjYRCF6i

