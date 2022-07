Kurti u thotë mërgimtarëve: Dhamë ndihmë të jashtëzakonshme për secilën familje në Kosovë Kryeministri i vendit, Albin Kurti, bashkë me ministra, deputetë e aktivistë të VV-së kanë pritur sot mërgimtarët në Parkun e Qytetit në Prishtinë. Këtë e ka bërë të ditur Vetëvendosje me anë të një komunikate për media, shkruan lajmi.net. “Në një atmosferë miqësore, me entusiazëm të shprehur për rrugëtimin e përbashkët, për përpjekjet drejt progresit,…