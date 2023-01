Kurti: U patëm marrë vesh që me Vuçiqin të takohemi çdo muaj, kjo nuk ndodhi Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka folur për investimet austriake në Kosovë dhe eksportin e Kosovës në Austri. Kurti ka folur edhe për dialogun Kosovë Serbi dhe mundësinë e dialogut me presidentin serb, Vuçiq në Bruksel e që sipas tij, këto takime do të duhej të ishin çdo muaj. Kryeministri Albin Kurti tha se kancelari austriak…