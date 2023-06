Kurti u kundërpërgjigjet masave të BE-së: Për keqardhje, Kosova është vendi me vlerat më pro-perëndimore në rajon

Përmes një cicërime në rrjetin social “Twitter”, ai ka ndarë reagimin para kabinetit të ministrave gjatë mbledhjes së sotme të qeverisë, përcjell lajmi.net.

Mes tjerash, ai shtoi se këto masa janë për keqardhje, kur kemi parasysh faktin se Kosova është vendi me vlerat më pro-perëndimore në rajon.

Tutje, ai rikujtoi faktin se aplikimi për anëtarësim ka qenë besim në atë që Kurti e quajti si fat të Kosovës, Bashkimin Evropian, e Evropën, si kontinentin tonë.

My response to @EU_Commission measures on Kosova. The measures are regrettable, esp. since they are a reaction to our steadfast defense of the EU’s own basic values—democracy & rule of law. Nonetheless, Kosova remains an EU ally, faithful to the best of what the Union represents. pic.twitter.com/VL2PDrszeX

— Albin Kurti (@albinkurti) June 29, 2023