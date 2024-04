Kurti u bën thirrje komunave për bashkëpunim në regjistrimin e popullsisë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti bëri thirrje për angazhim të përbashkët në kryerjen e procesit të regjistrimit të popullsisë, në të cilin është përfshirë edhe pyetësori i dëmeve nga lufta 1998-1999 në ekonomitë familjare të popullit tonë.

Në takimin e ftuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal me kryetarët e komunave, Kurti vlerësoi se është thelbësore bashkimi i forcave me qëllim të përbashkët për institucionalizimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e kujtesës kolektive, e cila sipas tij do t’i shërbejë edhe brezave që do të vijnë pas nesh.

Si proces të rëndësishëm dhe jetik regjistrimin e popullsisë, e konsideron edhe ministri i Administrimit dhe Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi.

Ndërkaq, drejtori në Institutin për Krimet e Kryera Gjatë Luftës në Kosovë, Atdhe Hetemi tha se pret që të vendosen hapa konkret që çojnë drejt grumbullimit të të gjitha materialeve ekzistuese nga komunat e Kosovës në arkivat e Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë.

Është thelbësore që të bashkojmë forcat

“Në këtë regjistrim të popullsisë është përfshirë pyetësori i dëmeve nga lufta 1998-1999 në ekonomitë familjare të popullit tonë. Qytetarët do të deklarojnë dëmet ekonomike, shumat e pronave të shkatërruar si dhe dëmet në njerëz, familjarë të vrarë, të zhdukur, të plagosur apo të burgosur. Më saktësisht kjo periudhë përkufizohet prej 28 shkurtit 1998 deri më 12 qershor 1999. Kjo na ndërlidhë me pikën e dytë të rendit të ditës së sotme, institutin e Krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë të cilën e kemi funksionalizuar për të dokumentuar me saktësi të gjitha krimet anë e mbanë Kosovës. Është thelbësore që të bashkojmë forcat sepse qëllimin e kemi të përbashkët, për institucionalizimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e kujtesës kolektive e cila nuk do të na shërbejë vetëm neve por edhe brezave që do të vijnë pas nesh. Me frymë të bashkëpunimit ju ftoj që të angazhohemi bashkë për të kontribuar në këto dy procese kaq të rëndësishme për republikën tonë, historinë tonë dhe të ardhmen tonë”, tha Kurti.

Ministri Krasniqi tha se informacioni i siguruar nga regjistrimi i popullsisë është thelbësor për qeverisjen efektive, shpërndarjen e burimeve dhe politik bërjen.

Ai konsideroi se ky proces është gurthemel i qeverisjes moderne dhe zhvillimit shoqëror, ngase sipas tij duke regjistruar me saktësi informacionin demografik do të mbrohet siguria publike dhe do të mbrohen të drejtat e njeriut.

Regjistrimi i popullsisë, gurthemel i qeverisjes moderne dhe zhvillimit shoqëror

“Regjistrimi i popullsisë siguron që çdo individ të llogaritet brenda një shoqërie. Ai u siguron qeverive të dhëna të saktë për madhësinë, përbërjen dhe shpërndarjen e popullsisë së tyre. Ky informacion është thelbësor për qeverisjen efektive, shpërndarjen e burimeve dhe politik bërjen…Ky proces nuk është thjeshtë një procedurë burokratike është gurthemel i qeverisjes moderne dhe zhvillimit shoqëror, duke regjistruar me saktësi informacioni demografik ne do të kuptojmë dhe të shërbejmë më mirë qytetarëve tanë të mbrojnë sigurinë publike, të mbrojnë të drejtat e njeriut si dhe të nxisim zhvillimin gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm”, theksoi Krasniqi.

Drejtori në Institutin për Krimet e Kryera Gjatë Luftës në Kosovë, Atdhe Hetemi tha se duhet të vendosen hapa konkret që çojnë drejt grumbullimit të të gjitha materialeve ekzistuese nga komunat e Kosovës në arkivat e këtij instituti.

Ai tha se përmes dokumentimit të saktë dhe të hollësishëm të krimeve të luftës dhe pasojave të tyre do të ndërtohet një themel i fortë për një të ardhme me paqe të qëndrueshme.

Kemi interes t’i mbledhim materialet nga arkivat e komunave të Kosovës

“Nga ky takim mbes me shpresë që të vendosen hapa konkret që çojnë drejt grumbullimit të të gjitha materialeve ekzistuese nga komunat e Kosovës në arkivat e Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë. Përmes dokumentimit të saktë dhe të hollësishëm të krimeve të luftës dhe pasojave të tyre ne sigurisht që ndërtojmë një themel të fortë për një të ardhme me paqe të qëndrueshme…Sipas informacioneve që kam arritur të mbledhë nga ish pjesëmarrësit e këtyre komisioneve të gjitha materialet e mbledhura atëherë kanë përfunduar në dy adresa: Arkivin Qendror të Komisionit në Prishtinë të udhëhequr nga avokati Bajram Krasniqi si dhe në arkivat e secilës komunë të Kosovës. Megjithatë, ende nuk kemi arritur të identifikojmë vendosjen e saktë të arkivit qendror të komisionit, por kemi shumë interes që këto materiale t’i mbledhim nga arkivat e komunave të Kosovës. Për të arritur qëllimet tona kërkojmë bashkëpunimin e thellë dhe të vazhdueshëm me të gjitha komunat e Kosovës”, tha Hetemi.

Ndërkaq, drejtori i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati u bëri thirrje komunave të mbështesin dhe kontribuojnë në regjistrimin e popullsisë, duke u ndihmuar regjistruesve nëpër terrene në aspektin logjistik.

Ai potencoi se në tri shtete të Evropës do të kryhet regjistrimi i popullsisë këtë vit, për çka shtoi se ky proces do të jetë sfidues për disa regjistrues të rinj që po marrin pjesë për herë të parë në këtë projekt.

Komunat të ndihmojnë në regjistrimin e popullsisë

“Gjatë këtyre viteve kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë me komunat, por kërkohet që edhe në këto javët në vijim të jeni aktiv sepse duke sipërfaqësisht që është një kohë optimale, gjashtë javë por shumë shpejtë kalojë ditët, dhe kërkohet nga ju që në aspektin logjistik t’i mbështesni stafin që është në terren. Do të jetë sfiduese për disa regjistrues të cilët kanë një distancë të themi jo aq të madhe por në aspektin logjistik nëse keni mundësi t’i mbështesni. Tri shtete jemi në Evropë që do të kemi regjistrim të popullsisë këtë vit. Do të jetë sfidues për disa regjistrues të rinj dhe të reja sepse janë për herë të parë në një projekt të tillë”, tha Kastrati.

Ndërkaq, regjistrimi i popullsisë ka filluar sot me 5 prill dhe do të zgjasë deri më 17 maj të këtij viti.

Për dallim nga vitet e kaluara, këtë vit intervistat bëhen përmes pyetësorëve elektronik dhe jo vetëm në letër siç ka qenë më herët.