Kurti: Triumf Riza para se të jetë polic i guximshëm, ishte njeri i guximshëm
Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bashkë me ministrin e Punëve të Brendshme në detyrë, Xhelal Sveçla, dhe drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, kanë bërë homazhe pranë pllakës përkujtimore të zyrtarit policor Triumf Riza, në 18-vjetorin e rënies së tij.
Pas homazheve, ata morën pjesë në vënien e gurthemelit të lapidarit kushtuar Triumf Rizës, në lagjen Dardania të kryeqytetit, transmeton lajmi.net.
Në fjalën e tij, Kryeministri Kurti ka vlerësuar lartë guximin dhe përkushtimin e Triumf Rizës në shërbim të shtetit, duke e cilësuar atë si një hero të Kosovës që sakrifikoi jetën për rendin dhe ligjin. “Triumf Riza para se të jetë polic i guximshëm, ishte njeri i guximshëm,” tha Kurti, duke shtuar se Rizë u inkuadrua në Policinë e Kosovës në vitin 1999, vetëm 20 vjeç, dhe ka qenë i përkushtuar për të shërbyer rendit publik dhe për të mbrojtur qytetarët.
Kryeministri theksoi se e ka njohur personalisht Triumf Rizën, pasi ka banuar për afër nëntë vjet në lagjen Dardania, dhe e përshkroi atë si një djalë fenomenal, i cili ka dashur drejtësinë dhe nuk ka kursyer asgjë për të arritur këtë qëllim. “Ai ka qenë shembull për të gjithë, edhe në të gjallë,” tha Kurti.
Sipas tij, Triumf Riza është bërë një inspirim për secilin zyrtar shteti dhe për të gjithë qytetarët, duke u shndërruar në një simbol të përkushtimit dhe sakrificës për atdhenë. “Si Hero i Kosovës, ai sakrifikoi jetën kundër bandave dhe grupeve kriminale, për të mbrojtur shtetin dhe qytetarin,” shtoi Kurti.
Në fund të fjalës së tij, Kryeministri Kurti e përmbylli duke thënë se vënia e gurthemelit të lapidarit që i kushtohet Triumf Rizës do të jetë një përkujtim i përjetshëm për brezat që do të vijnë, se shërbimi ndaj Republikës së Kosovës është nder dhe përgjegjësi. “Lavdi Triumf Rizës dhe të gjithë policëve të Republikës së Kosovës të rënë në krye të detyrës,” përfundoi ai./lajmi.net/