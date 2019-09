Kurti: Tri pikat e mia të forta për t’i fituar zgjedhjet

Kurti, në “Debat Plus” me Ermal Pandurin në RTV Dukagjini, ka thënë se shteti i së drejtës, shteti zhvillimor dhe shteti social, janë pikat e forta me të cilat Vetëvendosje do të paraqitet në zgjedhje.

I pari i Vetëvendosjes ka thënë se partia e tij është e fortë sepse është e pakorruptuar dhe nuk shantazhohen.

Ai ka thënë se Vetëvendosje ka vullnetin, dijen dhe guximin e që sipas tij asnjë parti nuk i ka të gjitha.

Kurti ka thënë se shteti i kapur është edhe më i rëndë se krimi e korrupsioni dhe sipas tij me ardhjen në pushtet ata do ta ndryshojnë edhe ligjin për prokurorinë.

Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, thotë se derisa ishin në VLAN [bashkë me LDK, AAK, NISMA], kanë pasur oferta nga PDK-ja për t’iu bashkuar në qeveri.

“Kur LDK-ja doli nga VLAN- dhe shkoi te PDK-ja edhe ne kemi mundur të shkojmë te PDK-ja mirëpo nuk kemi qenë të interesuar. Ne kemi dhënë provimin para popullit të Kosovës se nuk duam qeverisje me PDK-në”, tha Kurti.