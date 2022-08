Kurti tregon se në cilin rast do t’ia shtrinte dorën Vuçiqit

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, në një intervistë për gazetën gjermane “Die Welt” ka thënë se është i gatshëm për marrëveshje për çështjen e reciprocitetit, mirëpo ka përkujtuar se vendimi hyn në fuqi që nga një shtatori.

Shefi i ekzekutivit kosovar ka thënë se është në gjendje t’ia shtrijë dorën presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, në rast se ky i fundit pranon të heq dorë nga kontrollet kufitare. Kurti ka thënë se do ta bënte të njëjtën gjë, përcjell lajmi.net.

“Por unë jam gati të shtrëngoj duart me Vuçiqin. Nëse Serbia pranon të heqë dorë nga kontrollet kufitare në të ardhmen, atëherë ne do të bëjmë të njëjtën gjë. Atëherë 1 shtatori do të ishte pa rregulla të reja”, ka thënë Kurti.

Kryeministri ka folur edhe për barrikadat dhe tensionet e 31 korrikut. Ai ka thënë se ato nuk u shkaktuan nga serbët e thjeshtë në atë pjesë por nga krimi i organizuar dhe oligarkët të cilët edhe marrin paga nga Serbia.

“Kjo ishte punë e porositur. Pasi u hoqën barrikadat, unë – në konsultim me SHBA-në dhe BE-në – e shtyva me 30 ditë vendosjen e masave”.